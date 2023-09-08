Вершинин сообщил о начале поставок 1 млн тонн зерна нуждающимся странам

Замглавы МИД России Сергей Вершинин объявил о начале процесса реализации российской инициативы по поставкам 1 млн т зерна нуждающимся странам.

«Практический процесс реализации начался за счёт контактов с теми сторонами, которые и должны войти в это трёхстороннее соглашение», — цитирует его ТАСС.

Дипломат уточнил, что на данный момент идут предварительные контакты, впоследствии планируются встречи на уровне экспертов трёх сторон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона близка к завершению переговоров с шестью африканскими странами по бесплатным поставкам зерна.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что сбор зерновых в России уже составил 112 млн т.