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Власти США отказали в возобновлении пусков Starship до устранения причин аварии

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отказало предпринимателю Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин апрельской аварии.
Власти США отказали в возобновлении пусков Starship до устранения причин аварии
  • AP
  • © Eric Gay

Ведомство сообщило, что завершило расследование аварии с ракетой Starship 20 апреля.

«SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA», — говорится в заявлении.

Регулятор сообщил, что расследование выявило «множественные причины» аварии.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что SpaceX сможет восстановить стартовую площадку для космического корабля Starship примерно через два месяца, за такой же срок возможно подготовить новый корабль к запуску.

20 апреля во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.

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