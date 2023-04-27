Глава NASA Нельсон: SpaceX восстановит площадку для запуска Starship через два месяца

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Американская компания SpaceX сможет восстановить стартовую площадку для космического корабля Starship примерно через два месяца, за такой же срок возможно подготовить новый корабль к запуску.
Глава NASA Нельсон: SpaceX восстановит площадку для запуска Starship через два месяца
  • Gettyimages.ru

Об заявил глава NASA Билл Нельсон.

«По состоянию на сегодняшний день SpaceX по-прежнему говорит, что, по её мнению, потребуется не менее двух месяцев на восстановление стартовой площадки и одновременно около двух месяцев на то, чтобы её вторая ракета была готова к запуску», — сказал он на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям палаты представителей США. Его слова приводит ТАСС.

Нельсон допустил, что SpaceX может провести множество подобных запусков — «это их метод работы».

«Они запускают, а если что-то идёт не так, то они выясняют, в чём дело, возвращаются к этому и запускают снова. Поэтому я ожидаю, что мы увидим несколько запусков с космодрома Бока-Чика в Техасе», — добавил он.

20 апреля во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.

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