Глава NASA Нельсон: SpaceX восстановит площадку для запуска Starship через два месяца

Американская компания SpaceX сможет восстановить стартовую площадку для космического корабля Starship примерно через два месяца, за такой же срок возможно подготовить новый корабль к запуску.

Об заявил глава NASA Билл Нельсон.

«По состоянию на сегодняшний день SpaceX по-прежнему говорит, что, по её мнению, потребуется не менее двух месяцев на восстановление стартовой площадки и одновременно около двух месяцев на то, чтобы её вторая ракета была готова к запуску», — сказал он на слушаниях в комитете по науке, космосу и технологиям палаты представителей США. Его слова приводит ТАСС.

Нельсон допустил, что SpaceX может провести множество подобных запусков — «это их метод работы».

«Они запускают, а если что-то идёт не так, то они выясняют, в чём дело, возвращаются к этому и запускают снова. Поэтому я ожидаю, что мы увидим несколько запусков с космодрома Бока-Чика в Техасе», — добавил он.

20 апреля во время тестового полёта 120-метровая ракета Starship достигла высоты 39 км, после чего начала неконтролируемо вращаться и, снижаясь, взорвалась в воздухе.

Starship состоит из двух частей: ракеты-носителя Super Heavy с 33 двигателями Raptor и космического корабля, который находится на вершине ракеты. Высота комплекса составляет 120 м.