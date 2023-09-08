Санду заявила о присоединении Молдавии к программе единого рынка ЕС

Молдавия присоединилась к программе единого рынка Евросоюза, сообщила президент республики Майя Санду.

«Сегодня в Брюсселе было подписано соглашение об участии Молдавии в программе единого рынка ЕС», — написала она в соцсетях.

Санду отметила, что программа будет способствовать подготовке частного сектора и государственных учреждений к европейским правилам и стандартам и расширит доступ к европейским рынкам для молдавских продуктов и услуг.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует предоставить средства для формирования «независимого гражданского общества» в Молдавии. Очередной грант ЕК, с содержанием которого ознакомился RT, нацелен среди прочего на внедрение программ развития Евросоюза и продвижение «благоприятной среды» в стране.