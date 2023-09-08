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Захарова заявила, что Россия осуждает активность террористов в Мали

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона осуждает активность террористов в Мали.
Захарова заявила, что Россия осуждает активность террористов в Мали
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, 7 сентября из-за террористических нападений погибло 49 мирных жителей и 15 военнослужащих.

Подобные преступные вылазки могут обострить ситуацию не только в Мали, но и во всём Сахаро-Сахельском регионе, подчеркнула Захарова.

«Решительно осуждаем кровавую активность террористов», — добавила она.

19 августа министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали заявил, что вариант с наступлением хаоса в Нигере создаст благоприятные условия для террористов.

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