Глава Минобороны Буркина-Фасо назвал выгодным для террористов хаос в Нигере

Вариант с наступлением хаоса в Нигере создаст благоприятные условия для террористов. Об этом заявил министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали.

«Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений», — приводит РИА Новости его слова.

Кулибали напомнил о террористической угрозе в Ираке, Сирии и Ливии.

«Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной», — подчеркнул министр.

Он заявил, что в настоящее время Ливия ищет, чем бы прокормить своё население.

«В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо», — подытожил Кулибали.