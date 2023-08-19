Глава Минобороны Буркина-Фасо назвал выгодным для террористов хаос в Нигере
«Если мы позволим Нигеру погрузиться в этот хаос, это только создаст благоприятные условия для террористических движений», — приводит РИА Новости его слова.
Кулибали напомнил о террористической угрозе в Ираке, Сирии и Ливии.
«Великая Ливия, которую мы знали, была достаточно стабильной», — подчеркнул министр.
Он заявил, что в настоящее время Ливия ищет, чем бы прокормить своё население.
«В стране распространилось оружие, сформировались террористические движения. Они и идут в Мали, в Нигер и в Буркина-Фасо», — подытожил Кулибали.