Премьер: отказ в наделении Грузии статусом кандидата в члены ЕС несправедлив

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что принятое ЕС в 2022 году решение об отказе в предоставлении его стране статуса кандидата на вступление в ряды сообщества является несправедливым.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Гарибашвили, Молдавия и Украина получили статус кандидата авансом и им объявили, что они должны выполнить определённые обязательства.

«В нашем случае было наоборот. Нам сказали, что мы сначала должны выполнить обязательства, а потом получим статус», — отметил он.

Гарибашвили добавил, что для грузинской стороны это было несправедливым решением.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Грузии необходимо выполнить ещё девять из 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в состав Европейского союза.