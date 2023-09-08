Сенатор Соединённых Штатов Джош Хоули заявил, что Вашингтон не знает, как используется посылаемое Киеву оружие.

В эфире Fox News он отметил, что в Вашингтоне не понимают, как и для чего оружие используется на Украине, поскольку в США «нет наблюдателей, которые следили бы за деньгами, отданными государству».

Хоули добавил, что администрации Соединённых Штатов следует контролировать оказанную Киеву помощь.

При этом сенатор подчеркнул, что этим никто не будет заниматься и «никто не захочет рассказать правду».

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США объявили о новом пакете военной помощи для армии Украины на $600 млн.

В него войдут средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что помощь Киеву со стороны США приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий.