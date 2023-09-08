Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведёт к потерям Украиной территорий
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Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
«Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — говорится в материале.
По его словам, провал контрнаступления ВСУ подтверждает, что помощь Запада не сможет переломить ход конфликта.
Ранее сообщалось, что американские власти решили передать украинским войскам бронемашины MRAP в составе 190 единиц.