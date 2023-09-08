Узнать больше

Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведёт к потерям Украиной территорий

Короткая ссылка
Помощь Киеву со стороны США приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий.
Экс-офицер Дэвис: поддержка США приведёт к потерям Украиной территорий
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — говорится в материале.

По его словам, провал контрнаступления ВСУ подтверждает, что помощь Запада не сможет переломить ход конфликта.

Ранее сообщалось, что американские власти решили передать украинским войскам бронемашины MRAP в составе 190 единиц.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить