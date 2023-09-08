Помощь Киеву со стороны США приведёт к гибели десятков тысяч украинцев и потере территорий.

Такое мнение выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

«Без обученных и опытных войск никакое количество техники и снаряжения не переломит ситуацию», — говорится в материале.

По его словам, провал контрнаступления ВСУ подтверждает, что помощь Запада не сможет переломить ход конфликта.

Ранее сообщалось, что американские власти решили передать украинским войскам бронемашины MRAP в составе 190 единиц.