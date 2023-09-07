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Посол США в Киеве: Пентагон передаст ВСУ 190 бронемашин MRAP

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Американские власти решили передать украинским войскам бронемашины MRAP в составе 190 единиц.
Посол США в Киеве: Пентагон передаст ВСУ 190 бронемашин MRAP
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Об этом написала посол США в Киеве Бриджит Бринк на своей странице в социальной сети Х (Twitter).

«Соединённые Штаты предоставят (Киеву) 190 MRAP», — говорится в сообщении Бринк.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в пакет новой военной помощи Вашингтона для Украины войдут средства для разминирования.

Пентагон решил направить украинской армии помощь в размере $1 млрд, в том числе $665 млн на военные цели.

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