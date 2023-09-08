Узнать больше

Sabah: российское зерно для африканских стран планируют вывезти 40 судами

Короткая ссылка
Российское зерно, предназначенное для ряда африканских стран, планируют вывезти на 40 судах, загруженных в портах Туапсе и Новороссийска.
Sabah: российское зерно для африканских стран планируют вывезти 40 судами
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъёмностью 25 тыс. т и осуществлять в общей сложности 40 судам», — говорится в публикации.

При этом газета пишет, что точный график отправки судов в данный момент уточняется.

По данным издания, перед отправкой в Африку зерно будет переработано на мукомольных заводах в Турции.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко сообщил, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости по вопросу поставки 1 млн т зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить