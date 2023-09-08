Sabah: российское зерно для африканских стран планируют вывезти 40 судами

Российское зерно, предназначенное для ряда африканских стран, планируют вывезти на 40 судах, загруженных в портах Туапсе и Новороссийска.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.

«Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъёмностью 25 тыс. т и осуществлять в общей сложности 40 судам», — говорится в публикации.

При этом газета пишет, что точный график отправки судов в данный момент уточняется.

По данным издания, перед отправкой в Африку зерно будет переработано на мукомольных заводах в Турции.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко сообщил, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости по вопросу поставки 1 млн т зерна.