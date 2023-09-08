Sabah: российское зерно для африканских стран планируют вывезти 40 судами
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Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники.
«Зерно, которое будет поставляться из России, планируется перевозить судами грузоподъёмностью 25 тыс. т и осуществлять в общей сложности 40 судам», — говорится в публикации.
При этом газета пишет, что точный график отправки судов в данный момент уточняется.
По данным издания, перед отправкой в Африку зерно будет переработано на мукомольных заводах в Турции.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко сообщил, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости по вопросу поставки 1 млн т зерна.