Военный эксперт Майерс: Украине срочно нужно искать выход из конфликта с Россией
Такое мнение высказал американский военный эксперт Стивен Майерс, передаёт USA Today.
Он считает, что у украинских войск отсутствует эффективная стратегия, а Киев находится в большой беде.
«Они не говорят о контрударах русских... которые являются экспертами в расстановке ловушек», — добавил Майерс.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтону и Киеву необходимо приложить усилия для выхода из конфликта.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил уверенность, что украинский конфликт завершится на условиях, выдвинутых Россией.