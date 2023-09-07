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Военный эксперт Майерс: Украине срочно нужно искать выход из конфликта с Россией

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Украинские власти должны как можно скорее найти выход из конфликта с Россией, так как на поле боя всё складывается трагично для подразделений ВСУ.

Такое мнение высказал американский военный эксперт Стивен Майерс, передаёт USA Today.

Он считает, что у украинских войск отсутствует эффективная стратегия, а Киев находится в большой беде.

«Они не говорят о контрударах русских... которые являются экспертами в расстановке ловушек», — добавил Майерс.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтону и Киеву необходимо приложить усилия для выхода из конфликта.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл выразил уверенность, что украинский конфликт завершится на условиях, выдвинутых Россией.

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