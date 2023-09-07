Американский журналист Джексон Хинкл выразил уверенность, что украинский конфликт завершится на условиях, выдвинутых Россией.

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Всё закончится так, как захочет Россия», — констатировал он.

Хинкл также предположил, что Польша при одобрении со стороны Вашингтона может ввести свои войска в украинский Львов.

Помимо этого, журналист допустил потерю контроля Киева над Харьковом и Одессой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.