Американский журналист Хинкл: конфликт на Украине завершится на условиях России
- РИА Новости
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Об этом он сказал на своём YouTube-канале.
«Всё закончится так, как захочет Россия», — констатировал он.
Хинкл также предположил, что Польша при одобрении со стороны Вашингтона может ввести свои войска в украинский Львов.
Помимо этого, журналист допустил потерю контроля Киева над Харьковом и Одессой.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока перспектив достижения мира на Украине не просматривается.