Медведев: Маск может быть последним адекватным человеком в Северной Америке

Если Илон Маск действительно поручил ограничить работу спутниковой связи Starlink для ВСУ в районе Крыма перед попыткой совершить диверсию, это делает его последним разумным человеком в Северной Америке. Такое мнение выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Уолтер Айзексон, писатель и журналист, в своей биографии об Илоне Маске пишет, что в прошлом году бизнесмен отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на дислоцированный в Крыму ВМФ России», — отметил Медведев в своём англоязычном аккаунте в X.

Как отмечал Айзексон, Маск был обеспокоен вероятностью «ответного ядерного удара».

«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он именно тот, у кого есть яйца», — заключил Медведев.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на отрывки из книги Айзексона сообщил, что глава SpaceX Илон Маск в прошлом году поручил инженерам поставщика спутниковой связи Starlink отключить работу сервиса в районе Крыма, «сорвав диверсию Украины против российского флота».

Как заявил сам предприниматель, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.