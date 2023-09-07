Медведев: Маск может быть последним адекватным человеком в Северной Америке
- РИА Новости
«Уолтер Айзексон, писатель и журналист, в своей биографии об Илоне Маске пишет, что в прошлом году бизнесмен отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на дислоцированный в Крыму ВМФ России», — отметил Медведев в своём англоязычном аккаунте в X.
Как отмечал Айзексон, Маск был обеспокоен вероятностью «ответного ядерного удара».
«Если то, что написал Айзексон в своей книге, правда, то похоже, что Маск — последний адекватный ум в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он именно тот, у кого есть яйца», — заключил Медведев.
Телеканал CNN ранее со ссылкой на отрывки из книги Айзексона сообщил, что глава SpaceX Илон Маск в прошлом году поручил инженерам поставщика спутниковой связи Starlink отключить работу сервиса в районе Крыма, «сорвав диверсию Украины против российского флота».
Как заявил сам предприниматель, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.