Экс-разведчик США Риттер: конфликт на Украине показал уязвимость НАТО в БПЛА
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«Если между Россией и армией образца НАТО начнётся столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов», — цитирует его РИА Новости.
По словам Риттера, в современных конфликтах противостояние беспилотников достигло огромных масштабов.
Ранее бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что массовое применение российских беспилотников «Ланцет» стало тактической угрозой для ВСУ.
До этого также сообщалось, что российский танк выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW.