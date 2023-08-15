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РИА Новости: российский танк выдержал прямое попадание гранатомёта NLAW

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Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW, продолжил удерживать занимаемую позицию и вести бой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Юг».

«В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомёта NLAW», — сказал военный.

При этом он отметил, что экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать, а также вести прицельный огонь по противнику.

После, по данным агентства, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Несмотря на это танк продолжил вести огонь по врагу.

«В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух», — заявил офицер.

Ранее ВС России уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов ВСУ в районе Урожайного.

Кроме того, в Минобороны России заявили об успешном ударе по местам производства безэкипажных катеров ВСУ.

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