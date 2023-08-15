РИА Новости: российский танк выдержал прямое попадание гранатомёта NLAW

Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомёта NLAW, продолжил удерживать занимаемую позицию и вести бой.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Юг».

«В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомёта NLAW», — сказал военный.

При этом он отметил, что экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать, а также вести прицельный огонь по противнику.

После, по данным агентства, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Несмотря на это танк продолжил вести огонь по врагу.

«В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух», — заявил офицер.

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