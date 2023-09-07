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RMF FM: Польша подписала рамочный контракт на производство снарядов для ВСУ

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Варшава подписала с Европейским оборонным агентством рамочный контракт на производство 155-мм боеприпасов для передачи Киеву.

Об этом рассказала польская радиостанция RMF FM.

Отмечается, что пока договор не содержит подробностей, в том числе количества снарядов или их типа.

«Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах», — говорится в публикации.

Сейчас страны находятся в процессе размещения заказов, а на их основе Европейское оборонное агентство будет заниматься подготовкой совместных заказов для промышленности ЕС.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины заключило контракты с польской компанией Alfa, которая не выполнила обязательства по поставкам ВСУ оружия и снарядов на сумму $95 млн.

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