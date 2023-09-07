Лавров: мир устаёт от попыток Запада «украинизировать всё и вся»

Страны мира всё больше устают от попыток политиков Запада «украинизировать всё и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается попыток украинизировать всё и вся, которые предпринимаются нашими западными коллегами, то от этих попыток всё больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами, а не поддерживать пропаганду в пользу киевского режима, который используется Западом для ведения войны против России», — сказал министр на пресс-конференции с главой МИД Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом.

В МИД России ранее заявили, что руководство Евросоюза продолжает линию на тотальную украинизацию повестки дня многосторонних форматов сотрудничества.

По словам представителя МИД Марии Захаровой, ЕС при помощи шантажа и давления пытается присоединить страны Западных Балкан к своей антироссийской линии.