В Пентагоне проведут аудит после завышения цен оборудования, отправленного Киеву
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Об этом пишет издание Breaking Defense.
Генинспектор планирует провести аудит бухгалтерии ведомства, чтобы убедиться, что всё соответствует заявлениям ведомства о просчёте в оценке поставок оружия Украине.
Отмечается, что целью аудита станет оценка влияния ошибки на ситуацию.
По данным портала, Пентагон в течение пяти дней должен определить, кто из чиновников будет вести диалог с офисом генинспектора.
Ранее в ведомстве заявили, что ошиблись при расчётах стоимости направленного вооружения Киеву на $6,2 млрд — излишек предполагается потратить на будущие поставки.