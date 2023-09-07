Узнать больше

В Пентагоне проведут аудит после завышения цен оборудования, отправленного Киеву

Короткая ссылка
Генеральный инспектор Пентагона собирается провести проверку после того, как были обнаружены различия в стоимости оборудования, которое было отправлено на Украину.
В Пентагоне проведут аудит после завышения цен оборудования, отправленного Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Jeremy Christensen

Об этом пишет издание Breaking Defense.

Генинспектор планирует провести аудит бухгалтерии ведомства, чтобы убедиться, что всё соответствует заявлениям ведомства о просчёте в оценке поставок оружия Украине.

Отмечается, что целью аудита станет оценка влияния ошибки на ситуацию.

По данным портала, Пентагон в течение пяти дней должен определить, кто из чиновников будет вести диалог с офисом генинспектора.

Ранее в ведомстве заявили, что ошиблись при расчётах стоимости направленного вооружения Киеву на $6,2 млрд — излишек предполагается потратить на будущие поставки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить