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Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией

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Страны Евросоюза сожалеют о решении грузинских властей выдать разрешение на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель: ЕС сожалеет о решении Грузии возобновить авиасообщение с Россией
  • AP
  • © Francois Walschaerts

В интервью изданию Civil он отметил, что такое решение якобы «противоречит политике ЕС и международным усилиям изолировать Россию на международном уровне».

«Мы очень сожалеем о решении правительства разрешить авиасообщение с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал Боррель.

19 мая из аэропорта Внуково в Тбилиси прилетел первый прямой рейс после практически четырёхлетнего перерыва в авиационном сообщении между Россией и Грузией.

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