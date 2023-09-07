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МИД: Россия привержена договору о запрещении ядерных испытаний

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Москва привержена Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и укреплению режима нераспространения ядерного оружия.
МИД: Россия привержена договору о запрещении ядерных испытаний
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с исполнительным секретарём подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом.

«Сергеем Рябковым была подчёркнута приверженность Российской Федерации договору, а также укреплению режима нераспространения ядерного оружия», — говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

Ранее Рябков заявил, что идея создания безъядерной зоны в Центральной и Восточной Европе является максимально далёкой от реальности.

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