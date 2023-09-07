Военный эксперт Леонков прокомментировал испытательные пуски МБР Minuteman III

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал сообщение о том, что Соединённые Штаты запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III в рамках испытания.

«Minuteman III — это основа «ядерного щита» Соединённых Штатов. Сейчас на вооружении у США числится 450 МБР с атомной боеголовкой, 400 из которых готовы к пуску в любой момент», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в американской прессе была информация, что Minuteman, некоторым из которых уже больше 50 лет, неисправны и не готовы к выполнению боевых задач.

«Поэтому и проводятся подобного рода пуски, чтобы определить, можно ли продлить срок их службы», — пояснил Леонков.

В Пентагоне ранее сообщили, что Вашингтон заранее уведомил Москву о планируемых испытаниях.

В марте командование глобальных ударов ВВС США сообщило, что Соединённые Штаты провели испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel.