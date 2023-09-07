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Глава Минэнерго Молдавии допустил, что страна зимой может торговать газом

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Глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что страна зимой может торговать газом, если образуются излишки.
Глава Минэнерго Молдавии допустил, что страна зимой может торговать газом
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом пишет Sputnik Молдова.

«Я не исключаю, что если мы заготовим большие объёмы газа и зимой цены будут хорошие, то часть объёмов Energocom мы продадим на международном рынке», — заявил Парликов.

По его словам, на зиму Молдавии хватит 800—850 млн кубометров газа.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает власти Молдавии воздержаться от политизации взаимодействия в сфере энергетики.

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