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В МИД Армении заявили, что в отношениях Еревана и Москвы напряжённости нет

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Во внешнеполитическом ведомстве Армении заявили, что в отношениях между Ереваном и Москвой нет напряжённости.
В МИД Армении заявили, что в отношениях Еревана и Москвы напряжённости нет
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Cozzi/Atlantide Phototravel

«Напряжённости нет, есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке», — цитирует ТАСС слова замглавы МИД Армении Паруйра Ованнисяна.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Армения намерены укреплять военное и политическое сотрудничество.

Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил с предложением к Армении присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса.

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