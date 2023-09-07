В МИД Армении заявили, что в отношениях Еревана и Москвы напряжённости нет
- Gettyimages.ru
- © Guido Cozzi/Atlantide Phototravel
«Напряжённости нет, есть вопросы, которые обсуждаются в рабочем порядке», — цитирует ТАСС слова замглавы МИД Армении Паруйра Ованнисяна.
Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия и Армения намерены укреплять военное и политическое сотрудничество.
Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер выступил с предложением к Армении присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса.