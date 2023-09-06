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Замглавы МИД России: народ Армении достаточно мудр, чтобы не втягиваться в НАТО

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Армянский народ достаточно мудр, чтобы не купиться на попытки НАТО втянуть республику в сферу влияния альянса, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Замглавы МИД России: народ Армении достаточно мудр, чтобы не втягиваться в НАТО
  • РИА Новости

По словам замминистра, Москва видит попытки НАТО втягивать в сферу своего «тлетворного влияния» не только Украину, но и других соседей России.

«Я убеждён, у армянского общества, армянского народа вполне достаточно мудрости, дальновидности, объективного понимания современных международных реалий для того, чтобы не купиться на такие провокационные, антироссийские и антиармянские попытки НАТО втянуть Армению в сферу своего влияния», — заявил он ТАСС.

Глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер ранее выступил с предложением к Армении присоединиться к Североатлантическому альянсу.

В МИД Армении после этого заявили, что НАТО официально не приглашало Армению примкнуть к блоку, однако Ереван намерен продолжать сотрудничество с альянсом.

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