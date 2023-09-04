МИД Армении: страну не приглашали официально вступить в НАТО
- AFP
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Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Армения.
Костанян подчеркнул, что между Арменией и Североатлантическим альянсом контакты осуществляются не первый год, а сотрудничество налажено в разных форматах.
Руководителя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера, предложившего Армении примкнуть к блоку, он назвал лишь главой общественной организации, в наименовании которой присутствует слово «НАТО».
Ранее сообщалось, что Фелингер в своих социальных сетях выступил с предложением к Армении присоединиться к НАТО.