МИД Армении: страну не приглашали официально вступить в НАТО

НАТО официально не приглашало Армению примкнуть к блоку, однако Ереван намерен продолжать сотрудничество с альянсом. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Армения.

Костанян подчеркнул, что между Арменией и Североатлантическим альянсом контакты осуществляются не первый год, а сотрудничество налажено в разных форматах.

Руководителя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера, предложившего Армении примкнуть к блоку, он назвал лишь главой общественной организации, в наименовании которой присутствует слово «НАТО».

Ранее сообщалось, что Фелингер в своих социальных сетях выступил с предложением к Армении присоединиться к НАТО.