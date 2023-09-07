Посольство России в КНДР впервые с 2019 года провело ротацию кадров

Российское посольство в Пхеньяне впервые с начала пандемии коронавируса провело ротацию кадров.

«Впервые после 2019 года мы встречали наших новых коллег — 20 дипломатов и технических сотрудников, которые прибыли в посольство в порядке кадровой ротации», — сообщает российское диппредставительство в соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран.

Также в китайском государственном издании Global Times выразили мнение, что Вашингтон, проводя регулярные военные учения с Сеулом, поспособствовал военному сближению России и Северной Кореи.