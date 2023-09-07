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Песков заявил о намерении Москвы развивать отношения с Пхеньяном

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран.
Песков заявил о намерении Москвы развивать отношения с Пхеньяном
  • AP
  • © Cha Song Ho

«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями, это наш сосед — Северная Корея, и мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», — сказал он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены просить Северную Корею отказаться от якобы имеющихся планов по поставке оружия России.

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