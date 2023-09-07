Hürriyet: Турция продолжает диалог с Россией по возобновлению зерновой сделки

Турция продолжает диалог с Россией по возобновлению зерновой сделки, а также надеется на продолжение этой инициативы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.

«В координации с Министерством иностранных дел продолжаются наши контакты с ООН, российскими и украинскими властями по продолжению зерновой инициативы», — говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД заявили, что перспективы выполнения Западом требований России по зерновой сделке не просматриваются.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш сказал, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.