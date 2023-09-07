Hürriyet: Турция продолжает диалог с Россией по возобновлению зерновой сделки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hürriyet.
«В координации с Министерством иностранных дел продолжаются наши контакты с ООН, российскими и украинскими властями по продолжению зерновой инициативы», — говорится в сообщении.
Ранее в российском МИД заявили, что перспективы выполнения Западом требований России по зерновой сделке не просматриваются.
Также Генсек ООН Антониу Гутерреш сказал, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.