Узнать больше

Опубликовано видео спасения мореплавателей после нападения акул возле Австралии

Короткая ссылка
RT публикует эксклюзивное видео спасения мореплавателей после нападения акул на их катамаран возле берегов Австралии.

Как рассказал руководитель экспедиции Russian Ocean Way Евгений Ковалевский, когда им оставалось доплыть чуть более 800 км до Брисбена, их судно прокусили акулы и оно фактически потеряло рулевое управление.

По его словам, они быстро надели спасательные жилеты, а также активировали спасательный буй.

«Позвонил руководителю берегового штаба Юлии. Мысли, что мы теряем судно, а значит, теряем жизнь... Накрыла депрессия», — отметил Ковалевский. 

Мореплавателям на помощь прибыл сухогруз. По словам Ковалевского, они около часа пытались забраться на него, так как он высокий. Экипажу судна долго не удавалось скинуть верёвки, их сносило в сторону.

Участники экспедиции уже находятся в Брисбене, их там встретили представители русской диаспоры.

Мореплаватели изучают варианты продолжения экспедиции. Они намерены выйти из австралийского города через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы. Экипажу удалось спастись, но судно потеряно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить