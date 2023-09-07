Опубликовано видео спасения мореплавателей после нападения акул возле Австралии

RT публикует эксклюзивное видео спасения мореплавателей после нападения акул на их катамаран возле берегов Австралии.

Как рассказал руководитель экспедиции Russian Ocean Way Евгений Ковалевский, когда им оставалось доплыть чуть более 800 км до Брисбена, их судно прокусили акулы и оно фактически потеряло рулевое управление.

По его словам, они быстро надели спасательные жилеты, а также активировали спасательный буй.

«Позвонил руководителю берегового штаба Юлии. Мысли, что мы теряем судно, а значит, теряем жизнь... Накрыла депрессия», — отметил Ковалевский.

Мореплавателям на помощь прибыл сухогруз. По словам Ковалевского, они около часа пытались забраться на него, так как он высокий. Экипажу судна долго не удавалось скинуть верёвки, их сносило в сторону.

Участники экспедиции уже находятся в Брисбене, их там встретили представители русской диаспоры.

Мореплаватели изучают варианты продолжения экспедиции. Они намерены выйти из австралийского города через полтора месяца.

Ранее сообщалось, что катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути великих российских мореплавателей атаковали акулы. Экипажу удалось спастись, но судно потеряно.