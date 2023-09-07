Рябков: Россия продолжает работу по размещению ядерного оружия в Белоруссии
- РИА Новости
«Размещение (российского.— RT) тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент России», — цитирует слова Рябкова ТАСС.
Высокопоставленный дипломат также отметил, что на данный момент пройдено несколько этапов в плане создания инфраструктуры и переоборудования носителей.
«Эта работа продолжается», — заключил он.
В декабре 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы ПВО С-400 и ракетные комплексы «Искандер», переданные Россией.
В конце июня очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
30 августа стало известно, что Белоруссия получила ещё один комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», он принят на вооружение.