Рябков: Россия продолжает работу по размещению ядерного оружия в Белоруссии

Работа по размещению тактического ядерного оружия России на территории Белоруссии продолжается, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков во время регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке.

«Размещение (российского.— RT) тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент России», — цитирует слова Рябкова ТАСС.

Высокопоставленный дипломат также отметил, что на данный момент пройдено несколько этапов в плане создания инфраструктуры и переоборудования носителей.

«Эта работа продолжается», — заключил он.

В декабре 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы ПВО С-400 и ракетные комплексы «Искандер», переданные Россией.

В конце июня очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

30 августа стало известно, что Белоруссия получила ещё один комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», он принят на вооружение.