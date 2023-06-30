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Минобороны: очередной дивизион комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии

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Очередной дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом информирует Министерство обороны республики в своём Telegram-канале.
Минобороны: очередной дивизион комплекса С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии
  • © mil.ru

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Андрей Лукьянович назвал 30 июня знаковым днём.

«На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400», — сообщил он.

В конце мая в Белоруссию прибыл очередной комплект российского зенитного ракетного комплекса С-400. 

В декабре 2022 года белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поставила на боевое дежурство системы ПВО С-400 и ракетные комплексы «Искандер», переданные Россией. 

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