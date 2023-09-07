Сенатор Цеков назвал слова Умерова о возвращении Украиной земель бахвальством

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении «каждого сантиметра» территорий, которые Киев считает своими.

Об этом информирует РИА Новости.

«Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять», — сказал Цеков.

При этом он добавил, что Крым и новые регионы стали частью России по праву и их возвращение под контроль Украины «исключено».

Ранее сообщалось, что Совбез ООН обсудит референдумы на бывшей территории Украины.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.