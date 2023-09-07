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Эксперт Канищев: пересмотр потолка цен на нефть воспримут как провал санкций

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Управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев заявил, что пересмотр потолка цен на нефть будет воспринят как провал антироссийских санкций.

По его словам, базовый сценарий Запада состоял в том, что после согласия России продавать энергоресурсы не выше цены потолка, на неё надавят ещё больше.

При этом Канищев добавил, что никакого пересмотра потолка ждать не стоит. 

«Комната с этим потолком пройдена, мы поднялись на этаж выше», — передаёт слова эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что страны G7 пока не планируют пересматривать лимит цен на нефть из России.

Также стало известно, что США сопротивляются призывам Украины снизить потолок цен на нефть России.

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