Reuters: страны G7 пока не планируют пересматривать лимит цен на нефть из России
- AFP
В начале декабря прошлого года сообщалось, что Европейский союз хочет пересматривать лимит цен на нефть из России каждые два месяца.
Однако, отмечает агентство, союзники не меняли потолок цен с марта.
«И четыре человека, знакомые с политикой G7, сообщили, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке этой схемы», — говорится в публикации.
Отмечается, что некоторые страны ЕС планировали пересмотреть потолок цен, однако США и страны G7 не пожелали делать это.
13 августа лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Россия выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от G7.