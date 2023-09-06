Reuters: страны G7 пока не планируют пересматривать лимит цен на нефть из России

Страны G7 в ближайшее время не намерены пересматривать установленный потолок цен на российскую нефть, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В начале декабря прошлого года сообщалось, что Европейский союз хочет пересматривать лимит цен на нефть из России каждые два месяца.

Однако, отмечает агентство, союзники не меняли потолок цен с марта.

«И четыре человека, знакомые с политикой G7, сообщили, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке этой схемы», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые страны ЕС планировали пересмотреть потолок цен, однако США и страны G7 не пожелали делать это.

13 августа лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что Россия выиграла нефтяной джекпот, несмотря на потолок цен от G7.