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NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода с церемонии

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Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме.

Об этом пишет New York Post.

По информации газеты, американский президент после награждения ветерана Вьетнамской войны покинул церемонию, не дождавшись заключительной молитвы.

«Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает», — сказал бывший военнослужащий Шон Райан.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что осознаёт возможность перехода к ней полномочий американского президента.

Также сообщалось, что в конгрессе США обсуждают вопрос импичмента Байдена.

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