NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода с церемонии
Об этом пишет New York Post.
По информации газеты, американский президент после награждения ветерана Вьетнамской войны покинул церемонию, не дождавшись заключительной молитвы.
«Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает», — сказал бывший военнослужащий Шон Райан.
Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что осознаёт возможность перехода к ней полномочий американского президента.
Также сообщалось, что в конгрессе США обсуждают вопрос импичмента Байдена.