NYP: ветераны обвинили Байдена в неуважении после внезапного ухода с церемонии

Президента США Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам после того, как он неожиданно покинул церемонию награждения в Белом доме.

Об этом пишет New York Post. По информации газеты, американский президент после награждения ветерана Вьетнамской войны покинул церемонию, не дождавшись заключительной молитвы. «Постоянное отсутствие уважения Байдена к кому-либо просто ужасает», — сказал бывший военнослужащий Шон Райан. Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что осознаёт возможность перехода к ней полномочий американского президента. Также сообщалось, что в конгрессе США обсуждают вопрос импичмента Байдена.