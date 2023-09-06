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Харрис заявила, что осознаёт возможность принятия на себя поста президента США

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Вице-президент США Камала Харрис заявила, что осознаёт возможность перехода к ней полномочий американского президента.
Харрис заявила, что осознаёт возможность принятия на себя поста президента США
  • Gettyimages.ru

«Каждый вице-президент понимает, что, когда он приносит присягу, он должен очень чётко осознавать ответственность, в соответствии с которой ему, возможно, придётся принять на себя обязанности президента», — сказала Харрис в интервью Associated Press.

Она отметила, что ничем не отличается от других вице-президентов в данном вопросе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп отметил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.

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