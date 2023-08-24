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Трамп заявил, что готов к дебатам с кандидатом в президенты от демократов

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с претендентами на пост главы государства от Республиканской партии, но готов к дискуссии с кандидатом от демократов.

«Он собирается выйти против любого от демократов — будь то Байден, Камала (Харрис. — RT) или кто-то ещё. Он победит», — заявил британской The Daily Telegraph представитель штаба Трампа Стивен Чун.

Ранее, как сообщало агентство Bloomberg, политик объяснил своё нежелание выходить на дебаты с кандидатами от республиканцев тем, что он «значительно опережает своих соперников».

Трамп отметил, что его шансы победить действующего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена на выборах в 2024 году близки к 100%.

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