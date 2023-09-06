Военные в Габоне отпустили экс-президента за границу по состоянию здоровья

Захватившие власть в Габоне военные разрешили отстранённому президенту страны Али Бонго Ондимба выехать за границу в связи с состоянием здоровья.

«Учитывая состояние здоровья бывшего президента республики, Али Бонго свободен в передвижениях. Если захочет, он может выехать за границу для медицинского контроля», — приводит РИА Новости заявление военных.

Ранее генерал Брис Олиги Нгема, принявший присягу в качестве главы Габона, сообщил о намерении передать власть гражданским после переходного периода.

В свою очередь, российское посольство в Либревиле заявило о спокойной обстановке в Габоне и об отсутствии проблемы в работе дипмиссии.