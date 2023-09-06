Блинкен: переговоры о гарантиях безопасности для Киева находятся на ранних стадиях
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Он напомнил, что 29 стран подписали декларацию о помощи Украине и «создании будущих сил».
«И мы находимся на ранних стадиях прямых переговоров с Украиной о том, какими будут различные элементы», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Также госсекретарь США заявил, что Вашингтон выделяет Киеву новую помощь в размере $1 млрд, в том числе $665 млн на военные цели.