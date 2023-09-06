Кирби: США не уведомляют Россию о планах визитов своих чиновников на Украину
- AP
«Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.
Таким образом он прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.
Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск. Он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.