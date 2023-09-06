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Кирби: США не уведомляют Россию о планах визитов своих чиновников на Украину

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США не считают необходимым сообщать России о планах визитов своих должностных лиц на Украину, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не уведомляют Россию о планах визитов своих чиновников на Украину
  • AP

«Мы не информируем Россию о поездках представителей руководства США в Киев для встреч с президентом (Владимиром) Зеленским и о планах посещения Украины», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.

Таким образом он прокомментировал визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев.

Ранее Блинкен во время визита в Киев заявил, что видит «прогресс» в контрнаступлении украинских войск. Он не объяснил, что именно считает успехами ВСУ.

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