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Bloomberg: ЕС ищет способ получить доход с замороженных российских активов

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Чиновники Еврокомиссии ищут законный способ введения налога на непредвиденные доходы, полученные благодаря замороженным в Европе российским активам, пишет Bloomberg со ссылкой на документы ЕС.
Bloomberg: ЕС ищет способ получить доход с замороженных российских активов
  • РИА Новости

«Европейская комиссия предложит обсудить, как законно перевести доходы, полученные от активов, в бюджет блока», — отмечает агентство.

Члены Еврокомиссии для этого проведут встречи с чиновниками из Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии.

«Ожидается, что активы российского ЦБ, иммобилизованные в ЕС, принесут около €3 млрд», — говорится в сообщении.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в Европейском союзе после начала спецоперации заблокировано €207 млрд российских активов.

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