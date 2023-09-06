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Сийярто: Венгрия зависит от нефти и газа из России

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Венгрия находится в зависимости от поставок российских нефти и газа.
Сийярто: Венгрия зависит от нефти и газа из России
  • РИА Новости

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 

«Мы зависим от российского природного газа, потому что он обеспечивает функционирование нашей страны» — приводит его слова ТАСС. 

При этом Сийярто отметил, что правительство Венгрии стремится диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа.

Ранее Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.

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