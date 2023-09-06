Сийярто: Венгрия зависит от нефти и газа из России

Венгрия находится в зависимости от поставок российских нефти и газа.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы зависим от российского природного газа, потому что он обеспечивает функционирование нашей страны» — приводит его слова ТАСС.

При этом Сийярто отметил, что правительство Венгрии стремится диверсифицировать источники и маршруты доставки нефти и газа.

Ранее Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.