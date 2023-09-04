Сийярто: ЕС не может указывать Венгрии, где ей следует закупать природный газ
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как отметил Сийярто, венгерские власти намерены диверсифицировать источники и маршруты поставки газа.
При этом, уточнил он, для этого необходимо получать топливо из Азербайджана, Туркмении и Турции. Будапешт хотел бы, чтобы ЕС профинансировал эти проекты.
«Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ», — приводит слова Сийярто ТАСС.
Ранее глава венгерского МИД сообщил, что Сербия увеличит подачу газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину.