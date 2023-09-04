Сийярто: ЕС не может указывать Венгрии, где ей следует закупать природный газ

Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как отметил Сийярто, венгерские власти намерены диверсифицировать источники и маршруты поставки газа.

При этом, уточнил он, для этого необходимо получать топливо из Азербайджана, Туркмении и Турции. Будапешт хотел бы, чтобы ЕС профинансировал эти проекты.

«Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ», — приводит слова Сийярто ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что Сербия увеличит подачу газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину.