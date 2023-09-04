Узнать больше

Сийярто: ЕС не может указывать Венгрии, где ей следует закупать природный газ

Короткая ссылка
Глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Европейский союз не имеет права диктовать Венгрии, где ей следует закупать природный газ.
Сийярто: ЕС не может указывать Венгрии, где ей следует закупать природный газ
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как отметил Сийярто, венгерские власти намерены диверсифицировать источники и маршруты поставки газа.

При этом, уточнил он, для этого необходимо получать топливо из Азербайджана, Туркмении и Турции. Будапешт хотел бы, чтобы ЕС профинансировал эти проекты.

«Поскольку на данный момент Евросоюз отказывается вносить свой вклад в финансирование, Брюссель потерял все юридические основания пользоваться правом голоса в отношении того, откуда страны Центральной Европы, включая Венгрию, берут свой природный газ», — приводит слова Сийярто ТАСС.

Ранее глава венгерского МИД сообщил, что Сербия увеличит подачу газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить