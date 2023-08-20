Сийярто: Сербия готова увеличить транзит российского газа в Венгрию

Сербия увеличит подачу газа из России в Венгрию при прекращении транзита через Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто предложил перенаправить транзит российского газа, поступающего в республику через Украину, на «Турецкий поток».

Министр напомнил, что пропускная способность «Турецкого потока» в Венгрию составляет 8,5 млрд кубометров, что покрывает весь объём газа, поступающий в страну из России.