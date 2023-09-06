SCMP: госслужащие КНР откажутся от iPhone на работе до конца сентября

Госслужащие ряда ведомств Китая должны до конца текущего месяца отказаться от использования iPhone в качестве рабочего телефона, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники.

Как пишет газета, запрет использования этих телефонов касается только тех iPhone, которые были разработаны в Калифорнии, «и не касается других иностранных брендов смартфонов».

Кроме того, запрет распространяется на представителей министерств, связанных со сферами инвестиций, торговли и международных отношений.

«Сотрудники этих министерств должны до конца этого месяца перейти на телефоны других марок для использования в работе», — говорится в статье.

В декабре прошлого года стало известно, что американская компания Apple ускорила процесс переноса части производства за пределы Китая.