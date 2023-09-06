SCMP: госслужащие КНР откажутся от iPhone на работе до конца сентября
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Как пишет газета, запрет использования этих телефонов касается только тех iPhone, которые были разработаны в Калифорнии, «и не касается других иностранных брендов смартфонов».
Кроме того, запрет распространяется на представителей министерств, связанных со сферами инвестиций, торговли и международных отношений.
«Сотрудники этих министерств должны до конца этого месяца перейти на телефоны других марок для использования в работе», — говорится в статье.
В декабре прошлого года стало известно, что американская компания Apple ускорила процесс переноса части производства за пределы Китая.