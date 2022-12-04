WSJ: компания Apple ускорила планы по переносу производства из Китая

Американская компания Apple ускорила процесс переноса части производства за пределы Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, корпорация обратилась к поставщикам с просьбой активнее планировать сборку продукции в других странах Азии — например, в Индии и Вьетнаме. Также Apple стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, в числе которых компания Foxconn Technology Group.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», — сообщает WSJ.

Уточняется, что на решение о переносе производства повлияли беспорядки на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу.

В октябре Apple представила новые модели планшетов iPad и iPad Pro.

В сентябре компания презентовала новый модельный ряд умных часов — в их число вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.