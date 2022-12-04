WSJ: компания Apple ускорила планы по переносу производства из Китая

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Американская компания Apple ускорила процесс переноса части производства за пределы Китая, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, корпорация обратилась к поставщикам с просьбой активнее планировать сборку продукции в других странах Азии — например, в Индии и Вьетнаме. Также Apple стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков, в числе которых компания Foxconn Technology Group.

«Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая», — сообщает WSJ.

Уточняется, что на решение о переносе производства повлияли беспорядки на заводе по производству iPhone в Чжэнчжоу.

В октябре Apple представила новые модели планшетов iPad и iPad Pro.

В сентябре компания презентовала новый модельный ряд умных часов — в их число вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.

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