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Компания Apple представила новые модели умных часов

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Корпорация Apple презентовала новый модельный ряд умных часов — в их число вошли Apple Watch Series 8, Apple Watch SE и Apple Watch Ultra.
Компания Apple представила новые модели умных часов
  • AP
  • © Jeff Chiu

Как сообщает ТАСС, Apple Watch Series 8 способны замерять температуру тела с точностью до 0,1 °С. Кроме того, гаджет способен по ряду признаков распознать, что носитель попал в ДТП, и автоматически вызвать службу спасения. Часы работают до 18 часов без зарядки и 36 часов в энергосберегающем режиме.

Модель Apple Watch SE обладает ускоренной производительностью и превосходит по этим показателям предыдущую версию на 20%.

Наконец, Apple Watch Ultra встроены в титановый корпус и оснащены плоским 49-мм экраном. Зарядки хватает на 36 часов в обычном режиме и до 60 часов при энергосберегающем. Часы обладают функцией Wayfinder для путешественников.

Ранее сообщалось, что корпорация Apple планирует представить свой новый смартфон iPhone 14 на презентации 7 сентября.

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