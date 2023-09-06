Узнать больше

Минобороны России: Госдеп участвовал в биоисследованиях США

Короткая ссылка
У Министерства обороны России есть документальные подтверждения участия Госдепартамента США в американских биологических программах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Минобороны России: Госдеп участвовал в биоисследованиях США
  • РИА Новости

Кириллов напомнил, что американский Госдеп постоянно отрицает свою причастность к биологическим исследованиям, отмечая, что эта сфера не является профильной для внешнеполитического ведомства.

«В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года», — подчеркнул он.

Ранее Кириллов заявил, что США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить