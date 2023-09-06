Минобороны России: Госдеп участвовал в биоисследованиях США

У Министерства обороны России есть документальные подтверждения участия Госдепартамента США в американских биологических программах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов напомнил, что американский Госдеп постоянно отрицает свою причастность к биологическим исследованиям, отмечая, что эта сфера не является профильной для внешнеполитического ведомства.

«В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года», — подчеркнул он.

Ранее Кириллов заявил, что США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.