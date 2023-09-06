Узнать больше

Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в небе над Румынией

Короткая ссылка
Самолёт-разведчик ВМС США зафиксировали после ночных прилётов по украинским портам Рени, Измаил и Килия в небе над Румынией, сообщает Военная хроника.
Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в небе над Румынией
  • Gettyimages.ru

«В 50 км от места поражения военного объекта в Измаиле находится американский самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion с позывным CG04», — говорится в публикации.

Отмечается, что самолёт прибыл в регион с авиабазы на Крите. 

Вместе с этим активности американских RQ-4 Global Hawk, которые обычно появляются у побережья Крыма после ударов по военным украинским объектам, не зафиксировано.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить