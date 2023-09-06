Военная хроника сообщила о самолёте-разведчике США в небе над Румынией
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«В 50 км от места поражения военного объекта в Измаиле находится американский самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion с позывным CG04», — говорится в публикации.
Отмечается, что самолёт прибыл в регион с авиабазы на Крите.
Вместе с этим активности американских RQ-4 Global Hawk, которые обычно появляются у побережья Крыма после ударов по военным украинским объектам, не зафиксировано.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.
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